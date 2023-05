FC Barcelone : Une pépite de 15 ans fait déjà son entrée dans la cour des grands

La rédaction

A 15 ans, Lamine Yamal compte déjà une première cape avec les professionnels. La jeune pépite des Juvenil A qui affolent les pages des quotidiens espagnols devrait signer son premier contrat professionnel la saison prochaine. Alexandre Ruiz fait un tour de la presse espagnole qui n'a de yeux que pour celui qui a fait sa première apparition chez les seniors, dimanche face au Bétis Séville.

A l'image de Pedri, Gavi ou même Ansu Fati, le FC Barcelone mise beaucoup sur Lamine Yamal. Dimanche soir lors du succès face au Bétis Séville (4-0), Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à disputer un match de Liga avec le FC Barcelone. Son entrée en jeu pour remplacer Gavi, lui permet ainsi de détrôner Ansu Fati. A la tête du classement des jeunes joueurs ayant disputé un premier match en championnat, on retrouve Luka Romero avec ses 15 ans et 219 jours en compagnie de Majorque. Son début aurait pris plus d'ampleur s'il avait mis une action dangereuse qu'il a initié, peu de temps avant le terme, au fond des filets pour inscrire le 5ème but du Barça mais il peut se féliciter de se retrouver déjà à son âge dans la cour des grands.

Xavi veut le voir évoluer sous ses ordres