Manchester City - Arsenal, le choc de Premier League !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Manchester City accueille ce mercredi soir à (21h), le leader Arsenal à l'Etihad Stadium. Ce match comptant pour le 33e journée de Premier League va peut-être livrer le gagnant du championnat cette saison. Jusqu'à présent, les Gunners sont en tête de la PL, 5 points les séparent des Citizens qui comptent 2 matchs en retard. Alexandre Ruiz nous donne les dernières informations avant cette guerre des nerfs sur Fair Play.

Le choc de la 33ème journée de Premier League se dispute sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Entre Manchester City et Arsenal, seule une équipe en sortira vainqueur à l'issue de la rencontre. Arteta retrouve son maître Guardiola mais en chemin l'élève a réussi à prouver qu'il a, lui aussi, son mot à dire dans la cour des entraîneurs. L'Espagnol a redonné le blason à Arsenal qui n'avait plus joué un match aussi décisif depuis plusieurs saisons. Le dernier trophée remporté en championnat par le club de Londres date de 2004, à l'époque c'était Arsène Wenger qui dirigeait le banc d'Arsenal. Si les Gunners parviennent à s'imposer, ce mercredi soir, ils pourront continuer de rêver d'une Premier League qui s'est faite désirée à travers le temps. Manchester City de son côté ne compte pas laisser filer l'occasion de remporter la troisième Premier League d'affilée de son histoire. Une victoire ou un nul suffirait aux SkyBlues pour remporter ce bras de fer.

Guardiola surclasse Arteta en nombre de victoires

Lors des 9 dernières rencontres entre les deux coachs, Guardiola s'est imposé à 8 reprises contre 1 match remporté par Mikel Arteta lors de la finale de FA Cup en 2020 (2-0). Si l'élève est parvenu à briller, il n'a cependant jamais pu dépasser son maître. Il pourrait renverser la vapeur en chipant le trophée du championnat sur la pelouse de Manchester City ce soir. Mais sans William Saliba, absent depuis la mi-mars, cela pourrait être dur. En effet, Arsenal n'a pas su pallier sa défection et les statistiques sont là pour le prouver. 0.90 but encaissé avec Saliba contre 2 buts encaissés par match en son absence, il en est de même pour le ratio de victoires 40% en son absence et 77.8% de victoires enregistrées en sa présence. Arteta devra trouver la solution ce soir pour ne pas sombrer dans la dernière ligne droite.

Les compositions officielles :

Man City : Ederson, Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Bernardo, Grealish, Haaland



Arsenal : Ramsdale- White, Holding, Gabriel, Zinchenko- Xhaka, Partey – Saka, Odegaard, Martinelli – Jesus.