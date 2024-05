RC Lens : Il imite Messi et s'explique

Jean de Teyssière

Recruté 35M€ par le RC Lens, Elye Wahi est la recrue la plus chère de l'histoire du club Sang et Or. Mais cette saison, l'attaquant lensois peine à retrouver la forme qu'il affichait avec Montpellier la saison dernière, ce qui lui vaut d'être critiqué par ses supporters. Face à Lorient, il a célébré son but comme Messi face à ses supporters et s'en est expliqué.

Elye Wahi éprouve des difficultés cette saison avec le RC Lens et reçoit fréquemment des critiques de la part de ses supporters. Lors du match contre Clermont il y a deux semaines, le joueur espoir international français avait été sifflé par ses supporters. Face au FC Lorient vendredi soir, il a inscrit le but de la victoire qui lui a fait le plus grand bien.

Elye Wahi célèbre comme Messi

Cette saison, le RC Lens est moins performant que l'année dernière. Les hommes de Franck Haise sont sixièmes du classement et il faudrait un improbable retournement de situation pour qu'ils disputent à nouveau la Ligue des Champions. Face au FC Lorient qui joue sa survie en Ligue 1, les Lensois ne sont pas tombés dans le piège et se sont imposés 2-0 au stade Bollaert. Critiqué deux semaines avant par son public, Elye Wahi a marqué le premier but de la rencontre à l'heure de jeu et a choisi de fêter son but comme l'avait Lionel Messi face au Real Madrid en 2017, ou Nabil Fekir la même année face à Saint-Étienne, en montrant son maillot au stade.

RC Lens : Franck Haise l'annonce, c'est terminé https://t.co/IhexRkrRjP pic.twitter.com/8yCZAZmBp0 — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

«Je sais qu’une partie du public ne m’a jamais laissé tomber»