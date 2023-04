Real Madrid : Ancelotti dit stop et jette l’éponge

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Face à un calendrier infernal, Carlo Ancelotti aurait pris la décision d'abandonner le combat en Liga. Au classement 9 points le séparent du Barça et le Real Madrid n'a pas la certitude d'arriver à rattraper son rival à 8 journées du terme surtout après le succès important face à l'Atlético Madrid dimanche dernier (1-0). Désormais, le Real Madrid se focalise sur la Finale de la Coupe du Roi ainsi que sur la double confrontation face à Manchester City en demi-finales de Ligue des champions. Alexandre Ruiz et Pablo Polo de Marca analysent cette fin de saison du Real Madrid sur Fair Play.

7 matchs en 14 jours, ce qui fait 1 match chaque 2 jours pour le Real Madrid et Carlo Ancelotti a tiré la sonnette d'alarme en conférence de presse : "Le calendrier n'a pas de sens, il est trop serré, avec trop de matchs. Nous devons évaluer la santé des joueurs, qui sont l'élément le plus important du football. Tout le monde ici pense à ses propres affaires : LaLiga, la Fédération, l'UEFA, la FIFA… Les joueurs ne comptent pas pour eux et ce n'est pas normal. Il faut que quelque chose change, il y a trop de matchs". Selon les informations de la presse espagnole, Ancelotti a décidé d'abandonner la course au titre en Liga après la victoire du Barça face à l'Atlético au Camp Nou (1-0). L'entraîneur italien semble conscient que le combat pour le titre en championnat est désormais révolu, il décide donc de concentrer les forces de l'équipe sur les deux compétitions qui restent, à savoir la demi-finale de C1 face à Man City et celle de la Coupe du Roi face à Osasuna. 7 matchs en 14 jours dont 3 matchs vitaux, la double confrontation face à Manchester City (09/05 et 17/05) et la Finale de la Coupe du Roi face à Osasuna (06/05), les nerfs devront être solides.

Turn-over face au FC Girona

Le Real Madrid affronte, hors de ses bases, ce mardi, le FC Girona pour le compte de la 31ème journée de Liga. Carlo Ancelotti devrait procéder à des changements dans certains postes afin de laisser au repos ses joueurs. Karim Benzema, blessé pour une période de 2 semaines, ne sera pas de la partie. Camavinga annoncé absent, est finalement dans la liste mais le Français devrait rester quand même sur le banc. L'autre joueur qui devrait s'asseoir sur le banc serait Thibaut Courtois, Ancelotti compte beaucoup sur son portier et veut le voir au meilleur de sa forme au moment propice.