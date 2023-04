Mercato : Vers un retour d'Aubameyang au Barça ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En pleine carence offensive, le Barça s'est penché sur deux dossiers pour renforcer le secteur offensif pour la saison prochaine. Pierre Aubameyang qui évolue actuellement dans les rangs de Chelsea, qu'il a rejoint l'été 2022, pourrait retrouver son ancien club un an après son départ. Alexandre Ruiz et Albert Masnou de SPORT nous font part des dernières informations sur ce retour de l'international gabonais au Barça dans Fair Play.

Pierre-Emerick Aubameyang avait quitté le Barça l'été dernier pour signer à Chelsea. L'opération avait rapporté 12 millions d'euros aux caisses du FC Barcelone. Le joueur avait décidé de quitter le club suite à l'arrivée de Robert Lewandowski du FC Bayern Munich. L'international gabonais ne voulait pas être la doublure du Polonais et s'est lancé dans un nouveau défi en Angleterre avec les Blues mais un retour en Catalogne est de nouveau envisageable aujourd'hui. En effet, selon les informations de SPORT , Aubameyang pourrait retrouver le Barça cet été pour renforcer le secteur offensif qui fait clairement défaut à l'équipe cette saison. L'opération ne devrait pas coûter cher au board catalan, c'est d'ailleurs pour cela qu'ils pensent à le signer car de l'autre côté Xavi voudrait un autre joueur du nom de Vitor Roque, international brésilien qui affole déjà plusieurs écuries européennes à ses 18 ans.

Le Barça face au dilemme du Fair Play financier

Le FC Barcelone sait le risque qu'il prendra en signant Vitor Roque de Athletico-PR, l'opération pourrait coûter 30 millions et le coup pourrait être énorme sur les caisses du club surtout si Messi débarque par la suite. Xavi Hernandez ne cache que le Brésilien est son choix numéro 1 mais la situation du Barça ne permet pas de signer un joueur à ce prix. La solution serait de signer donc Aubameyang qui devrait coûter entre 4 et 6 millions d'euros. L'attaquant de 33 ans traverse une mauvaise période avec Chelsea et ne dirait pas "non" pour être la doublure de Lewandowski la saison prochaine.