Mercato : Une grosse signature imminente au Real Madrid !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Entre Jude Bellingham et le Real Madrid, l'histoire devrait s'écrire à partir de cet été. Le jeune joueur anglais du Borussia Dortmund aurait accepté d'évoluer sous les couleurs du Real Madrid la saison prochaine, malgré les avances financières de Manchester City. Alexandre Ruiz et Pablo Polo nous en disent plus dans Fair Play.

Pour recruter Jude Bellingham, le Real Madrid a procédé de la même manière qu'avec Tchouameni. Ses derniers jours, Bellingham aurait rencontré le clan madrilène représenté par Juni Calafat c'est à l'issue de cette rencontre qu'il a donné son accord pour rejoindre le Real Madrid mais rien n'est pour le moins encore fait. En effet, le Borussia Dortmund demanderait 120 millions d'euros pour lâcher sa pépite de 19 ans, auteur d'une saison au sommet avec à la clé de belles performances en Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour conclure ce transfert, le Real Madrid compte sur ses bonnes relations avec le Borussia Dortmund. Jude Bellingham pourrait être le joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid après Gareth Bale (101 millions d'euros) acheté à Tottenham.

Un contrat longue durée