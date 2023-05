Surprise, il réclame le transfert de Karim Benzema

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La très lourde défaite du Real Madrid sur la pelouse de Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des champions risque de laisser des traces. En effet, plusieurs joueurs arrivent en fin de cycle et pourraient partir cet été, à commencer par Karim Benzema ou encore Luka Modric. Leurs remplaçant sont d'ailleurs attendus en Espagne.

Au terme d'une saison mitigée, le Real Madrid prépare une revue d'effectif. Et pour cause, malgré les victoires en Coupe du Roi et lors de la Coupe du monde des clubs, les Madrilènes ont laissé filer le titre en Liga au FC Barcelone et ont été humiliés mercredi soir par Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des champions. Une lourde défaite (0-4) qui risque de laisser des traces au sein d'un effectif vieillissant qui pourrait provoquer une fin de cycle. Le journaliste espagnol Manu Carreño réclame même le départ de certains cadres dont Karim Benzema.

Real Madrid : Karim Benzema bientôt remplacé sur le mercato ? https://t.co/hwyNQLeQYn pic.twitter.com/P4LfORqdAM — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

«Il est temps de se pencher sur certains postes comme Kroos, Modric et Benzema»

« Cette équipe est arrivée à la fin d'un cycle qui pourrait ne pas se répéter. Il est temps de se pencher sur certains postes comme Kroos, Modric et Benzema, des joueurs qui ne peuvent plus porter le poids de l'équipe toute la saison. A 36, 35, 37 ans, ils peuvent continuer, mais je ne pense pas qu'ils doivent être ceux qui portent le poids de l'équipe toute l'année comme ils l'ont fait jusqu'à présent », assure-t-il au micro d' El Larguero , avant de poursuivre.

«Comment renouveler l'effectif, notamment qui vient remplacer Benzema?»