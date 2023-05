Grand ménage au Real Madrid, le mercato s’emballe

Benjamin Labrousse

Giflé mercredi dernier en demi-finale de la Ligue des Champions par Manchester City (4-0), le Real Madrid voit ses rêves d’une 15ème Ligue des Champions s’évaporer. Désormais, le club madrilène doit se concentrer sur le mercato estival. Mais en interne, les Merengue se prennent la tête sur plusieurs dossiers, concernant des prolongations ou bien des envies de départs.

Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole spécule concernant le mercato du Real Madrid. A priori, les Madrilènes ne devraient pas lancer de grandes manœuvres cet été. À l’exception de la potentielle arrivée de Jude Bellingham, les Merengue souhaitent en priorité prolonger leurs cadres, et miser sur la continuité dans l'ensemble.

Le Real Madrid a prolongé plusieurs cadres…

Mais cela ne sera pas chose aisée, et pour cause, plusieurs membres de l’effectif madrilène sont sur le départ. Comme le rappelle MARCA , ce ne sont pas moins de sept joueurs du Real qui ont entamé la saison en ayant leur contrat expirant en juin prochain. Si Karim Benzema, Luka Modric, ou encore Toni Kroos ont prolongé, que ce soit officiel ou non, plusieurs joueurs posent problème.

…Mais pourrait perdre certains joueurs utiles de l’effectif

C’est le cas notamment de Dani Ceballos. Le milieu de terrain a reçu une offre de prolongation de la part du club, mais souhaite gagner en responsabilité. Le Betis Séville et un club italien sont intéressés. Même son de cloche pour Marco Asensio qui n’exclut pas un départ de la capitale espagnole. Quant à Nacho, l’expérimenté défenseur attise les convoitises de l’Inter Milan. Affaire à suivre…