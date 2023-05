Benzema crée la panique au Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La lourde défaire contre Manchester City mercredi soir va laisser des traces au Real Madrid qui n'a pas l'habitude de connaître une telle débâcle à l'échelle européenne. Le club merengue semble en fin de cycle, et même Karim Benzema ne semble plus être considéré au niveau. L'arrivée d'un nouvel avant-centre est donc prévue.

Plus qu'une élimination en demi-finale de la Ligue des champions, le Real Madrid a peut-être connu une fin de cycle mercredi soir. Plusieurs joueurs sur le déclin ont affiché leurs limites que ce soir Luka Modric, Toni Kroos ou encore Karim Benzema. Mais alors que le club merengue a déjà bien anticipé l'avenir au milieu de terrain, en attaque, c'est plus inquiétant comme le souligne Mario Cortegana.

Le Real Madrid cherche un nouvel attaquant

« Tout "9" qui n'est pas Mariano et qui vous donne un niveau minimum vous permettra de reposer Benzema pendant 30-40 minutes. Les trois derniers matches importants du Français (Osasuna et la double confrontation avec City) ont montré qu'il n'était pas au niveau », assure le journaliste de The Athletic sur la chaîne YouTube de Iñaki Angulo.

«Si Benzema continue à se sentir comme un titulaire, c'est très dangereux»