PSG : Une star veut partir, l'offre de transfert arrive

Arnaud De Kanel

Figure emblématique du projet QSI, Marco Verratti pourrait plier bagage lors du prochain mercato. Le natif de Pescara songerait de plus en plus à quitter le PSG et il y a de fortes chances qu'il trouve son bonheur à l'étranger. D'ailleurs, une offre devrait être dégainée dans les jours à venir.

« Vous écrivez beaucoup de conneries, continuez à écrire », aurait lâché Marco Verratti au sujet de son avenir en zone mixte dimanche soir. Le milieu de terrain italien serait agacé des différentes rumeurs qui circulent sur son avenir. D'après L'Equipe , il envisagerait un départ en fin de saison. Son transfert pourrait même s'accélérer assez rapidement.

En plein calvaire au PSG, il reçoit le soutien de Galtier https://t.co/6QMJp1X5ie pic.twitter.com/lcfY7eOGB5 — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

Déjà 5 offres pour Verratti

Marco Verratti n'a pas l'air de manquer de prétendants. Selon Sports Zone , le Real Madrid, la Juventus, l'Inter Milan, Al-Hilal et l'Inter Miami se seraient positionnés sur l'international italien. Pour autant, le PSG s'opposerait à un départ de Verratti pour la capitale madrilène et pencherait plus pour un transfert vers l'Italie ou une destination exotique. Al-Hilal aurait même proposé une offre mirobolante à Verratti contenant un salaire annuel de 55M€ que ce dernier aurait finalement repoussé. Le milieu de terrain veut continuer au plus haut niveau et il pourrait se relancer à l'étranger.

Une 6ème arrive