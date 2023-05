Une star en crise au PSG à cause du mercato?

Arnaud De Kanel

Le PSG connait sa pire saison sous l'ère QSI et Marco Verratti, figure emblématique du projet, n'est pas épargné. L'ancien joueur de Pescara crispe certains supporters qui plaident pour son départ. Le milieu de terrain serait prêt à quitter le PSG mais une décision des dirigeants le rendrait particulièrement tendu.

Victorieux de l'AJ Auxerre dimanche soir, le PSG s'est donné de l'air et devrait être sacré champion de France à l'issue de la saison. Pour autant, cela ne suffira pas à apaiser les tensions qui couvent en interne. Une nouvelle serait même apparue à cause du mercato et elle implique Marco Verratti.

Transferts - PSG : Départ annoncé, ça bouge pour Leo Messi https://t.co/JUe7oZ16IW pic.twitter.com/o4l4cyp0P9 — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

Le PSG fixe ses conditions

A en croire les informations de Sports Zone , le PSG aurait accepté de laisser filer son milieu de terrain lors du prochain mercato mais pas à n'importe quelles conditions. En effet, le club de la capitale souhaiterait le vendre à un club exotique ou encore à un club qui ne joue pas la gagne en Ligue des champions. Un discours auquel ne s'attendait pas Marco Verratti.

Verratti n'a pas apprécié