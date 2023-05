Proposé au PSG, ça bouge pour son transfert

Alexis Brunet

De nombreux joueurs sont annoncés dans le viseur du PSG, et notamment Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Harry Kane et Bernardo Siva en attaque. Au niveau de la défense, un partenaire du Portugais de Manchester City pourrait lui aussi débarquer à Paris, il s'agit d'Aymeric Laporte. D'ailleurs, les Citizens souhaitent accélérer le départ de l'Espagnol.

Paris n'a pas encore officiellement annoncé de nouveaux noms pour l'année prochaine. Pourtant Luis Campos scrute de partout pour construire la meilleure équipe possible. Il aura fort à faire, puisqu'il devra sans doute composer avec les départs de Lionel Messi et de Neymar. Les deux stars de la MNM ont de grande chance de quitter le PSG et il faudra du lourd pour les remplacer.

Bernardo Silva priorité devant

Pour prendre la place du champion du monde argentin, Luis Campos pense avoir déniché la perle rare en Angleterre du côté de Manchester City. Le Portugais est sous le charme de son compatriote Bernardo Silva, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité et il souhaite à tout prix le faire venir dans la capitale. Et l'ancien dirigeant de l'AS Monaco pourrait réaliser un coup double en recrutant Aymeric Laporte dans le même temps.

Mbappé réclame son transfert, le PSG peut s’inquiéter https://t.co/tkG0LEwRzT pic.twitter.com/mQFoZ6pur6 — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

Manchester City souhaite se débarrasser rapidement de Laporte