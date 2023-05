Mercato : Un grand nom signe avec le PSG, il est aux anges

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Capitaine du PSG, Marquinhos a prolongé son bail jusqu’en juin 2028. Une grande joie pour l’international brésilien, arrivé dans la capitale à l’été 2013 en provenance de la Roma. Après le match remporté contre Auxerre (2-1) dimanche, permettant au club de se rapprocher du titre, le défenseur est revenu sur cette semaine forcément particulière pour lui.

« C’est un très beau geste de leur part »

« Une bonne nouvelle est arrivée. Moi, je suis très heureux et c’est un honneur pour moi. Le club me fait confiance dans les moments difficiles comme dans les bons moments. C’est un très beau geste de leur part. Je suis fier, cela m’a donné de la motivation. Cela me booste et me donne de l’énergie. Je dois tout donner sur le terrain pour honorer ce maillot », a savouré le capitaine du PSG en zone mixte, relayé par Le Parisien.

« Son talent, son expérience et son engagement envers le Club sont exceptionnels »