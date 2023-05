Une star signe au PSG, c’est la douche froide

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendue depuis plusieurs semaines, la prolongation de Marquinhos est désormais officielle. Le capitaine du PSG est désormais lié au club parisien jusqu’en 2028 et pourrait donc terminer sa carrière à Paris. Une signature qui n’enchante toutefois pas réellement Jérôme Rothen qui pointe du doigt l’attitude du Brésilien.

C'est désormais officiel, Marquinhos a prolongé son contrat avec le PSG. Le Brésilien est désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2028 date à laquelle il aura 34 ans. S'il honore son bail, le capitaine du PSG aura évolué 15 ans à Paris. Une belle longévité, mais cela ne rassure pas Jérôme Rothen.

Rothen pas convaincu par la prolongation de Marquinhos

« Marquinhos ça fait 11 ans qu’il est là, en fait lui, il est responsable de rien en termes d’image. C’est soi-disant lui qui devait prendre le relais après les départs des Thiago Silva et d’Ibrahimovic… finalement rien. Sur les 5 dernières années, c’est un point noir, c’est tout, c’est comme ça », s'inquiète l'ancien joueur du PSG au micro de RMC .

«C’est toi le capitaine du PSG depuis 10 ans ?»