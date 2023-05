Guendouzi : Jackpot en vue pour l’OM ?

Thibault Morlain

Que ce soit l’été dernier ou bien au mercato hivernal, un départ de Matteo Guendouzi était annoncé. L’international français est finalement resté à l’OM, mais son transfert pourrait n’être que partie remise. A l’intersaison, Guendouzi pourrait alors quitter Marseille et cela pourrait permettre à l’OM de toucher le pactole.

Alors que le mercato estival approche, on se demande ce que va réserver Pablo Longoria à l’OM. Si on a les yeux rivés sur les futures recrues d’Igor Tudor, il faudra également regarder les départs. Il va y avoir des ventes à Marseille et pas seulement de joueurs indésirables. Cela devrait alors notamment être le cas de Matteo Guendouzi.

Le vestiaire de l’OM lâche ses confidences sur cette arrivée imprévue https://t.co/5IVC5MXhYP pic.twitter.com/uD5DH4nA0Q — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

L’OM va faire x2 avec Guendouzi ?

Après deux ans à l’OM, Matteo Guendouzi semble bien être sur la liste des départs. Longtemps annoncé partant, le milieu de terrain devrait enfin faire ses valises. Alors que sa destination reste encore à identifier, on peut déjà avoir une idée de son prix. Aux dernières nouvelles, l’OM voudrait doubler sa mise de départ alors que Guendouzi a été acheté 12M€.

« On verra cet été »