Guendouzi : Un transfert loin des records à l’OM ?

Matteo Guendouzi connait une deuxième partie de saison extrêmement délicate. Le milieu de terrain n'est plus utilisé par Igor Tudor et il est impossible pour lui de cacher sa frustration. Après l'Olympico, il avait eu une discussion très animée avec Javier Ribalta. Désormais, son destin est presque scellé mais sa vente pourrait rapporter moins d'argent que prévu.

Indispensable sous Jorge Sampaoli, Matteo Guendouzi ne l'est plus avec Igor Tudor. Comme Dimitri Payet et Gerson, il se heurte au management drastique du Croate qui ne fait de cadeau à personne. L'ancien coach de l'Hellas Vérone a bousculé toute la hiérarchie et Guendouzi ne s'y était pas préparé. Resté sur le banc deux fois de suite, face à l'ESTAC puis l'OL, pour la première fois de la saison, l'international français est à bout. Après l'atterrissage de l'avion marseillais à Marignane dimanche dernier, le vice-champion du monde s'est entretenu avec Javier Ribalta. Les dirigeants de l'OM cherchent une solution à Guendouzi qui devrait s'en aller lors du prochain mercato.

Longoria veut le double

Sans l'ombre d'un doute, Matteo Guendouzi devrait donc quitter l'OM cet été. Alors oui, mais à quel prix ? Acheté 12M€ à Arsenal, l'international tricolore a vu sa cote grimper en flèche. Selon les dernières informations, Pablo Longoria viserait le double du montant investi, à savoir 24M€. Cela ferait de Guendouzi la cinquième meilleure vente de l'histoire du club alors qu'il avait été question d'un transfert à 40M€ cet hiver.

Batshuayi a rapporté gros

Quand il s'agit de boucler une vente record, l'OM se tourne vers l'Angleterre. En 2016, Michy Batshuayi avait été vendu 39M€ à Chelsea, devenant ainsi la plus grosse vente de l'histoire du club devant Didier Drogba, lui aussi recruté par Chelsea, en 2004, contre 38,5M€. Vient ensuite Franck Ribéry vers le Bayern Munich contre 30M€, puis André Zambo-Anguissa à Fulham pour 24,85M€. Voici le top 10.

Les 10 plus grosses ventes de l'OM

1 - Michy Batshuayi : 39M€

2 - Didier Drogba : 38.50M€

3 - Franck Ribéry : 30M€

4 - André Zambo Anguissa : 24,85M€

5 - Giannelli Imbula et Gerson : 20M€

6 - Florian Thauvin : 18.35M€

7 - Samir Nasri : 16M€

8 - Morgan Sanson : 15.80M€

9 - Dimitri Payet et Lucas Ocampos : 15M€

10 - Benjamin Mendy : 13M€