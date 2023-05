PSG - Galtier : Nouvelle polémique en vue, il calme tout le monde

Benjamin Labrousse

Alors que le PSG se rapproche pas à pas du titre de champion de France, Christophe Galtier s’est récemment projeté en tant qu’entraîneur du club parisien la saison prochaine. Après une saison compliquée sur et en dehors des terrains, l’entraîneur parisien n’a pas été nominé aux trophées UNFP de l’entraîneur de la saison en Ligue 1. Une décision compréhensible pour certains.

« Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG » . Voici ce que déclarait Christophe Galtier fin avril avant la réception d’Angers. Malgré d’incessantes rumeurs d’un possible limogeage, l’ancien entraîneur du LOSC a toujours clamé sa volonté et son assurance de poursuivre l’aventure sur le banc parisien l’an prochain. Pourtant, le bilan de ce dernier à la tête d’un club aux attentes dantesques comme le PSG reste mitigé.

PSG : Encore un coup de tonnerre dans la saga Messi ? https://t.co/OgTI6XORyF pic.twitter.com/4KyMMik6kD — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

Galtier non nominé pour le trophée d’entraîneur de la saison, « ce n’est pas un scandale »

Récemment, la liste des 5 entraîneurs nommés aux trophées UNFP du meilleur entraîneur de la saison de Ligue 1, a été dévoilée. Liste parmi laquelle ne figure pas Christophe Galtier. « Ce n’est pas un scandale s’il fait partie de la liste des 5, ce n’est pas un scandale qu’il n’y soit pas. Au niveau de la saison, c’est la pire saison depuis que les Qataris ont repris le club. Eliminés en Coupe de France, la qualité du jeu n’y est pas, ils sont à l’arrache pour être champions, donc au niveau du sportif ce n’est pas ça du tout » , affirme quant à lui l’ancien entraîneur Jacky Bonnevay au micro d’ Europe 1 .

Les affaires extra-sportives de Galtier plaident en sa défaveur