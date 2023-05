Le PSG en pleine galère, un joueur balance tout

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec sa victoire contre Auxerre (2-1) dimanche, le PSG est tout proche d’être sacré champion pour la onzième fois de son histoire. Un titre qui viendra clôturer une saison éprouvante, marquée par une nouvelle élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions et de nombreuses polémiques. Pour autant, Marquinhos reste positif au moment de faire le bilan.

Ce n’est désormais plus qu’une question de temps avant que le PSG remporte le onzième titre de son histoire en Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier doivent encore remporter un point au cours des deux dernières journées suite à leur victoire contre Auxerre (2-1) dimanche. Un sacre qui permettra aux différents acteurs du PSG de souffler, après une saison éprouvante.

Saison compliquée pour le PSG

Et pour cause, les polémiques et les désillusions se sont enchaînées tout au long de l’année, alors que la Coupe du monde est venue allonger la saison. Le PSG a notamment été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich, et s’est arrêté au même stade de la compétition en Coupe de France, battu par l’OM. Le bilan reste très contrasté, mais Marquinhos retient le positif.

« On a connu des saisons sans titre »