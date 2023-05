Transferts : Révolution attendue, une star du PSG calme tout le monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG sort d’une saison compliquée, marquée par une nouvelle désillusion européenne et plusieurs polémiques, du changement est attendu par les observateurs, et espéré par les supporters. Mais de son côté, Marquinhos estime qu’un chamboulement n’est pas nécessaire.

Le PSG touche au but. Après sa victoire contre Auxerre (2-1) dimanche, les hommes de Christophe Galtier sont à un point de leur 11e titre de champion de France, à deux journées de la fin. Une saison éprouvante est donc sur le point de prendre fin, celle-ci ayant été marquée par de nombreuses polémiques sportives et extrasportives, une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, sans oublier l’organisation de la Coupe du monde en hiver.

Quel mercato à venir au PSG ?

Du changement est ainsi attendu à Paris. Plusieurs transferts de taille pourraient avoir lieu, Luis Campos étant déjà à la tâche, tandis que l’avenir de Christophe Galtier fait débat. Le10sport.com vous a toutefois révélé que l’entraîneur pourrait rester à son poste, d’autant que José Mourinho, cité comme l’un des favoris pour débarquer, n’a pas été contacté, toujours selon nos informations.

Marquinhos n’attend pas beaucoup de changements