L'OM prépare du très lourd pour le mercato

Thibault Morlain

Lors des précédentes périodes de mercato, l'OM, grâce à Pablo Longoria, a animé le marché des transferts. Le club phocéen s'est énormément renforcé durant les derniers mois et visiblement, ça ne devrait pas changer dans les semaines à venir. Alors que le mercato estival approche, l'OM tablerait encore sur de nombreuses arrivées.

L'OM jouera-t-il la Ligue des Champions la saison prochaine ? Troisième de Ligue 1, le club phocéen devra certainement passer par les barrages pour espérer disputer la plus prestigieuses des compétitions. Et pour cela, il faudra également se renforcer. Tout au long de la saison, l'effectif d'Igor Tudor a montré certaines carences. Pablo Longoria l'a visiblement remarqué et préparerait ainsi du lourd à l'OM.

L’OM veut frapper fort, un transfert se prépare https://t.co/GwJ2tRkl66 pic.twitter.com/gjofEoTMUn — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

Une dizaine d'arrivées...

Alors que le mercato estival n'ouvrira ses portes que dans quelques semaines, ça s'agiterait déjà en coulisses à l'OM. Les rumeurs vont bon train et différents noms circulent sur la Canebière. Il faut s'attendre à des arrivées et elles risquent d'être nombreuses. A en croire La Provence , l'OM espérerait attirer une dizaine de nouveaux joueurs.

... et une dizaine de départs à l'OM

Dans le même temps, dans le sens inverse, l'OM va également se débarrasser de plusieurs joueurs. Le quotidien régional explique ce lundi que le club phocéen préparerait également une dizaine de départs pour cet été. Le mercato s'annonce animé à Marseille...