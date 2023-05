Le PSG est fixé pour cet énorme transfert à 110M€

Hugo Chirossel

À 19 ans, Jude Bellingham est un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts. Nasser Al-Khelaïfi avait d’ailleurs confié être sous le charme de l’international anglais, mais un transfert au PSG semble mal engagé. Ces dernières semaines, le milieu de terrain du Borussia Dortmund se rapprocherait du Real Madrid. Les deux clubs devraient bientôt se rencontrer pour fixer le montant de l’opération.

« Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect, si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club . » Lors de la Coupe du monde 2022, Nasser Al-Khelaïfi avait avoué son admiration pour Jude Bellingham. Recruté il y a deux ans, le milieu de 19 ans impressionne depuis son arrivée au Borussia Dortmund.

Bellingham se rapproche du Real Madrid

Cependant, le PSG est déjà largué dans ce dossier. Ces dernières semaines, Jude Bellingham semble se rapprocher de plus en plus du Real Madrid. La Casa Blanca souhaite préparer l’avenir et notamment l’après Luka Modric et Toni Kroos. Les Merengue verraient donc en l’international anglais le joueur parfait pour leur succéder.

Un transfert à 110M€ ?

D’après Rudy Galetti, Jude Bellingham serait déjà d’accord avec le Real Madrid, qui doit désormais s'entendre avec le Borussia Dortmund. En ce sens, le journaliste italien indique que les deux clubs auraient prévu de se rencontrer prochainement afin de finaliser l’accord. L’indemnité de transfert devrait être comprise entre 100 et 110M€ hors bonus.