Il recale le PSG en public

Benjamin Labrousse

Victorieux face à Auxerre ce dimanche (1-2), le PSG s’apprête à connaître un grand chantier sur le mercato estival. Car cette saison, le manque de profondeur de l’effectif parisien a été grandement mis en lumière par les nombreuses blessures, notamment dans le secteur défensif. Alors que le club parisien a ciblé l’arrivée libre d’Evan Ndicka (23 ans), l’Eintracht Francfort ferme la porte à son départ.

De quoi sera fait le mercato du PSG ? Alors qu’il se rapproche du 11ème titre de champion de France de son histoire, le club parisien sait qu’il va devoir se renforcer lors du marché des transferts cet été. Car cette saison, le manque de profondeur d’effectif et de joueurs disponibles, a posé beaucoup de problèmes à Christophe Galtier, et ce, à tous les niveaux.

Luis Campos apprécie le profil polyvalent d’Evan Ndicka

Ainsi, depuis plusieurs semaines, le club parisien et son conseiller football Luis Campos ont coché plusieurs noms. Le Portugais qui - comme le 10sport.com vous a révélé en exclusivité va rester parisien à la rentrée - apprécie le profil d’Evan Ndicka, défenseur de 23 ans évoluant du côté de l’Eintracht Francfort. Le Français formé à l’AJ Auxerre peut évoluer à la fois dans l’axe de la défense ou bien sur le côté gauche.

Le directeur sportif de l’Eintracht Francfort douche les espoirs du PSG pour Ndicka