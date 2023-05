Le PSG vise un buteur, une énorme offensive se prépare

Hugo Chirossel

Cet été, un des objectifs du PSG sera de s’attacher les services d’un attaquant complémentaire avec Kylian Mbappé. Un profil déjà recherché lors du dernier mercato estival, mais que Luis Campos n’avait finalement pas réussi à recruter. Dans cette optique, le club de la capitale aurait notamment un œil sur Dusan Vlahovic. Mais Chelsea aurait l'intention de passer à l’action dans ce dossier.

Comme indiqué par Le 10 Sport , Luis Campos s’est déjà mis au travail afin de renforcer l’effectif du PSG. En ce sens, le conseiller sportif du club de la capitale a fait de Bernardo Silva sa priorité. L’international portugais se verrait bien quitter Manchester City cet été, six ans après son arrivée. Mais le PSG souhaite également recruter un attaquant de pointe afin d’épauler Kylian Mbappé.

La tension monte au PSG, il pousse un gros coup de gueule https://t.co/BumEQZ2Hiv pic.twitter.com/kor2iogjQs — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

Le PSG s’intéresse à Vlahovic

Plusieurs noms ont été annoncés dans le viseur des Parisiens, notamment ceux de Victor Osimhen, Harry Kane ou bien Randal Kolo Muani. Selon Calciomercato.it , le PSG serait également attentif à la situation de Dusan Vlahovic. Ce dernier vit une deuxième saison compliquée sous les couleurs de la Juventus, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2026. Recruté contre 75M€ il y a un an et demi, l’international serbe pourrait déjà quitter la Vieille Dame .

Chelsea prépare une offre de 80M€