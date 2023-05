Transferts - PSG : Une star fixe son ultimatum

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs semaines, il est de plus en plus question d'un transfert d'Harry Kane. L'attaquant anglais pourrait quitter Tottenham et il serait sur les tablettes du PSG. D'ailleurs, il vient de mettre un gros coup de pression à sa direction en vue de la saison prochaine.

Le PSG a déjà les yeux rivés sur le prochain mercato. les cibles se multiplient ces derniers temps. En attaque, Rafael Leao et Bernardo Silva sont des pistes chaudes comme nous vous l'avons révélé. Selon Le Parisien , Harry Kane serait également en haut de la liste. L'attaquant anglais coche toutes les cases pour combler Kylian Mbappé. Et au vu de sa dernière sortie, difficile de l'imaginer une saison supplémentaire à Tottenham.

PSG : Le clan Mbappé vend la mèche pour son transfert https://t.co/poScwr8qr9 pic.twitter.com/2gpAMwsZTH — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

Tottenham se montre gourmand

D'après les informations du Telegraph , Daniel Levy, le président des Spurs, aurait déjà fixé le prix d'Harry Kane. Les clubs anglais devront débourser 113M€ tandis que pour les clubs étrangers, comme le PSG, ce sera un peu plus de 90M€. Or, Levy pourrait aussi prendre le risque de le laisser partir libre à l'été prochain. De son côté, Harry Kane est de plus en plus agacé.

Le ras-le-bol de Kane