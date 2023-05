Mercato : L'OM lance les grandes manoeuvres au PSG ? La réponse

Thibault Morlain

On connait bien évidemment la rivalité entre l'OM et le PSG. Malgré tout, cela n'empêche pas certains joueurs de passer d'un camp à un autre et voilà que le club phocéen serait d'ailleurs intéressé par un jeune espoir parisien. A 18 ans, Mahamadou Diawara aurait tapé dans l'oeil de l'OM et des précisions ont été apportées à ce sujet.

Si le PSG dispose d'un des meilleurs centres de formation en Europe, chaque année, de nombreuses pépites font le choix d'aller poursuivre leur carrière loin de la capitale. Cela devrait encore être le cas cet été. A 18 ans, Mahamadou Diawara ne voudrait pas signer de nouveau contrat avec le PSG. Pour le plus grand bonheur de l'OM ?

L'OM a l'attaque d'un espoir du PSG

Pablo Longoria pourrait en effet sauter sur l'occasion pour récupérer le prometteur milieu de terrain. Selon certains médias, l'OM serait ainsi intéressé par Mahamadou Diawara et le duo Pablo Longoria-Javier Ribalta aurait même déjà rencontré l'entourage du jeune joueur du PSG.

Ça discute en coulisses