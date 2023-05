Mbappé en rêve, la vérité éclate sur cette énorme opération du PSG

Thibault Morlain

Afin d'avoir du sang neuf en attaque au PSG, Kylian Mbappé aurait pris les choses en main concernant Randal Kolo Muani. De plus, pour convaincre l'Eintracht Francfort, le club de la capitale aurait quelques arguments à faire valoir au sein de effectif. Mais voilà que pour le moment, une grosse opération pour Kolo Muani serait encore loin de voir le jour. Explications.

Auteur d'une énorme saison à Francfort, Randal Kolo Muani intéresserait le PSG. L'international français serait même en discussions avec Kylian Mbappé en vue d'un possible transfert selon certains échos. Après le FC Nantes, Kolo Muani pourrait-il alors déjà revenir en Ligue 1 ?

Kolo Muani contre Ekitike et Bitshiabu ?

Alors que le PSG penserait donc à Randal Kolo Muani, il a été question d'un possible échange. Et pour ce qui est des joueurs qui feraient le voyage vers Francfort, les noms d'El Chadaille Bitshiabu et Hugo Ekitike. Oui mais voilà, ce lundi, Sky Sports assure que cet échange ne serait absolument pas d'actualité et qu'il n'y aurait aucune discussion entre le PSG et Francfort à ce sujet.

Francfort ne lâche pas les joueurs du PSG

Il faudrait donc oublier l'opération Kolo Muani-Ekitike-Bitshiabu, mais ça ne voudrait pas pour autant dire que les deux joueurs du PSG n'iront pas en Bundesliga. En effet, selon le média allemand, Francfort resterait bel et bien intéressé par l'attaquant parisien et le jeune défenseur central. A suivre...