Transferts : Un coup à 90M€ annoncé au PSG, une bombe est lâchée

Hugo Chirossel

À la recherche d’un attaquant pour le prochain mercato estival, le PSG multiplie les pistes afin de trouver la perle rare. En ce sens, le club de la capitale s’intéresserait notamment à Dusan Vlahovic. Ce dernier pourrait déjà quitter la Juventus, un an et demi après son arrivée. Mais il y aurait une très forte concurrence dans ce dossier et trois clubs auraient déjà fait une offre pour s’attacher les services de l’international serbe.

Comme indiqué par Le 10 Sport , Luis Campos a déjà lancé les grandes manœuvres afin de renforcer l’effectif du PSG. Selon nos informations, Bernardo Silva est la priorité du conseiller sportif parisien, qui est également à la recherche d’un attaquant. Dans cette optique, les noms d’Harry Kane, Victor Osimhen ou bien Randal Kolo Muani sont évoqués ces dernières semaines.

Mbappé en rêve, le PSG reçoit un avertissement https://t.co/tSmBJht9KO pic.twitter.com/Ei97WeeWDz — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

Le PSG sur la piste de Vlahovic

D’après Calciomercato.it , le PSG s’intéresserait également à Dusan Vlahovic, estimé à 90M€. Les Parisiens l’auraient d’ailleurs observé jeudi dernier, lors de la demi-finale retour de Ligue Europa entre le FC Séville et la Juventus. Arrivé il y a un an et demi chez la Vieille Dame contre 75M€, l’attaquant âgé de 23 ans pourrait déjà s’en aller. L’international serbe sort d’une saison mitigée, au cours de laquelle il a trouvé le chemin des filets à 14 reprises toutes compétitions confondues.

« Il y a trois équipes qui ont soumis une offre »