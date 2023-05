Un «joueur exceptionnel» au PSG, ça chauffe sur le mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Formé au PSG, Ayman Kari n’a pas joué le moindre en professionnel avec Paris. Prêté à Lorient l’hiver dernier, le crack parisien a découvert la Ligue 1 avec les Merlus et même si il n’a jamais été titulaire, ses coéquipiers sont déjà impressionnés par son niveau. Ils ne sont pas les seuls puisque son nom attise les convoitises sur le mercato.

Ces dernières saisons, le PSG a pris pour habitude de former des joueurs à très haut potentiel. Si toutes ces pépites ne réaliseront pas la carrière qu’on leur promet, la plupart veut tirer son épingle du jeu. C’est le cas notamment d’Ayman Kari, milieu de 18 ans prêté à Lorient et considéré comme l’une des plus grosses promesses du centre de formation du PSG.

Ayman Kari épate déjà ses coéquipiers

Ayman Kari n’a réalisé que trois entrées en jeu avec Lorient mais cela suffit pour que ses coéquipiers voient tout le talent du joueur prêté par le PSG. Enzo Le Fée, notamment, est impressionné par le jeune milieu.

«C’est impossible pour un milieu de terrain de le suivre»