Coup de théâtre sur le mercato, Benzema peut souffler

Alexis Brunet

Le Real Madrid ne remportera pas de titre majeur cette saison. En Liga, le FC Barcelone est déjà titré et en Ligue des Champions, les Madrilènes se sont fait éliminer par Manchester City. Pour corriger cela, Florentino Pérez pourrait avoir envie d'envoyer du lourd sur le mercato. Mais Karim Benzema peut souffler, il ne sera pas menacé par la prochaine recrue offensive du Real Madrid.

La Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du Roi. Voilà les deux trophées remportés par le Real Madrid cette année. La Liga est revenue cette année au FC Barcelone. Il n'y aura pas non plus de nouveau sacre en Ligue des Champions. Les partenaires de Toni Kroos se sont fait battre sèchement par Manchester City, qui s'est imposé 4-0 lors du match retour.

Repartir avec les mêmes ou tout changer ?

La Casa Blanca va donc devoir se poser des questions. Est-ce la fin d'un cycle ou non ? Pour l'instant, il n'y a pas de grandes révolutions à l'horizon. Luka Modrić a de grandes chances de prolonger, tout comme Karim Benzema. Les deux hommes devraient repartir pour au moins une saison supplémentaires avec les Madrilènes. Il existe toutefois un doute sur l'avenir de Carlo Ancelotti. Mais l'entraîneur italien a indiqué en conférence de presse qu'il était déterminé à honorer sa dernière année de contrat en Espagne.

Benzema restera titulaire la saison prochaine