Le PSG veut régaler Mbappé, une offre colossale est rejetée

Benjamin Labrousse

Alors que le PSG file vers le titre de champion de France après sa victoire ce dimanche face à Auxerre (1-2), les dirigeants parisiens comptent bien se renforcer cet été. Trop souvent esseulé en attaque, Kylian Mbappé pourrait voir la venue d’un numéro 9 à Paris. Mais alors que le profil de Randal Kolo Muani plaît aux Parisiens, l’Eintracht Francfort n’acceptera pas un échange de joueurs.

Entrevue lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, l’entente entre Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani pourrait faire des merveilles en équipe de France, et ce pendant de longues années. L’ancien joueur du FC Nantes rayonne cette saison du côté de l’Eintracht Francfort (14 buts, 11 passes décisives en championnat), et possède une très belle côte sur le marché des transferts. Ce qui n'a pas échappé au club de Kylian Mbappé. Afin de s’attacher les services d’un véritable buteur, le PSG pourrait jeter son dévolu sur Kolo Muani, dont le départ cet été ne fait plus aucun doute en Allemagne.

Randal Kolo Muani, un transfert onéreux pour le PSG

Cet été, le PSG pourrait réussir à alléger sa masse salariale avec le départ de plusieurs cadres (Lionel Messi, Neymar, ou encore Marco Verratti sont annoncés sur le départ). Il n’empêche que l’Eintracht Francfort est bien averti de la valeur de son joueur, qui se trouve dans le viseur de plusieurs écuries européennes. Ainsi, un transfert sec de Randal Kolo Muani pourrait coûter cher aux Parisiens. Mais dans le même temps, le club allemand s’intéresse de près à Hugo Ekitike (20 ans) et à El-Chadaille Bitshiabu (17 ans). Ainsi, un échange pourrait être envisagé entre les deux parties.

Pas d’échange possible entre le PSG et Francfort pour Kolo Muani