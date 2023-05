PSG : Messi va signer, un incroyable ultimatum est lancé

Pierrick Levallet

L'aventure de Lionel Messi au PSG semble toucher à sa fin. En fin de contrat à l'issue de la saison, l'Argentin n'a pas encore prolongé. Le septuple Ballon d'Or se dirige vers un départ cet été. L'Arabie Saoudite continue de pousser pour le convaincre, un accord de principe aurait même été trouvé. Mais pour le moment, La Pulga jouerait la montre.

C’est sans doute le plus gros feuilleton de ce mercato estival. En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi n’a toujours pas annoncé ce qu’il fera cet été. La tendance semble être à un départ de la capitale, mais pour aller où ? Le joueur de 35 ans, désireux de rester en Europe, est dans le viseur du FC Barcelone.

Al-Hilal a dégainé 500M€ pour Messi

Mais l’Arabie Saoudite continue de pousser dans ce dossier. Al-Hilal ne lâche rien et a même dégainé une offre de 500M€ par an pour convaincre La Pulga . Le club saoudien serait d’ailleurs en train de toucher au but puisqu’un accord de principe aurait été trouvé. Néanmoins, le champion du monde 2022 jouerait la montre pour le moment.

Le FC Barcelone a la pression

D’après les informations de Rudy Galetti, Lionel Messi devrait accepter l’offre d’Al-Hilal s’il ne reçoit aucune autre proposition intéressante lors des prochaines semaines. L’Argentin voudrait notamment attendre de voir si le FC Barcelone arrive à se sortir de ses problèmes financiers en vendant quelques joueurs cet été. Si ce n’est pas le cas, Lionel Messi devrait s’envoler en Arabie Saoudite et rejoindre Cristiano Ronaldo.