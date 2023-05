Transferts - PSG : Messi est attendu, il annonce du lourd

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de la saison, Lionel Messi est annoncé avec insistance au FC Barcelone. Cela tombe bien, son ami et ancien coéquipier Xavi, désormais à la tête de l’équipe, attend du renfort durant le mercato estival. Il sera notamment orphelin de Sergio Busquets, milieu et capitaine qui partira au terme de l’exercice actuel.

Où évoluera Leo Messi la saison prochaine, lui dont le bail avec le PSG arrive à expiration ? Une prolongation semble aujourd’hui exclue pour le septuple Ballon d’Or, annoncé du côté de l’Arabie saoudite et surtout du FC Barcelone, où les appels du pied en sa direction se multiplient. « Je veux qu'il revienne , a lancé ce week-end Rafa Yuste, vice-président du FC Barcelone. En tant que Culé moi-même, pour tout ce qu'il a donné au club, parce qu'il est issu du centre de formation et pour la relation que nous avons toujours eue. Les belles histoires doivent bien se terminer. Nous serions tous ravis s'il décidait de revenir. » Interrogé sur le sujet ce lundi en conférence de presse, Xavi est resté plus mesuré : « Ça dépend de beaucoup de choses. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, c'est un footballeur spectaculaire, je suis ami avec lui et nous verrons si cela peut arriver ou non, cela dépend beaucoup de ses intentions. »

💶 L’équation n’est pas simple pour #BarceloneD’après une étude interne, le retour de Lionel #Messi (#PSG) permettrait au club de récupérer un gros chèque, mais il faut d’abord réduire la masse salariale de 200M€Sortons la calculette sur @le10sport ⬇️ https://t.co/9BIsqDLUPz — Bernard Colas (@BernardCls) May 22, 2023

« Nous renforcerons ce que nous pouvons »

Pour autant, l’entraîneur du FC Barcelone entend bel et bien se montrer actif cet été. « Dans de nombreux aspects, nous devons nous améliorer. Cela nous a coûté cette saison. Nous devons croire davantage en nous, avoir une mentalité de gagnant et ne pas manquer d'ambition. Nous voulons gagner tous les titres à partir de maintenant, nous planifions, avec envie et enthousiasme , a confié Xavi, relayé par Mundo Deportivo. Nous verrons où nous pouvons arriver en termes de recrutement, la situation du club nous pèse encore, mais nous renforcerons ce que nous pouvons. Ce ne sera pas facile, il faudra aller à Montjuïc (le stade où évoluera le Barça durant les travaux au Camp Nou, NDLR) et encourager les supporters à venir, à s'amuser et à tout donner. »

« Si le capitaine s'en va, c'est un joueur très important qui s'en va et nous devons le remplacer »