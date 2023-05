Mercato : Le PSG est prévenu, un proche de Messi prend la parole

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le FC Barcelone affiche désormais clairement sa volonté de rapatrier Lionel Messi, parti brusquement à l’été 2021. Le bail de l’Argentin avec le PSG arrive à expiration, et sa prolongation n’est plus à l’ordre du jour. Présent en conférence de presse ce lundi, Xavi s’est prononcé sur la situation de son ami.

Lionel Messi vit probablement ses derniers instants au PSG. Après deux saisons contrastés, l’international argentin ne devrait pas renouveler son bail et a donc le choix pour son avenir. Sa priorité reste le FC Barcelone, son club de cœur qu’il avait dû quitter à l’été 2021. Un intérêt réciproque.



💶 L’équation n’est pas simple pour #Barcelone



D’après une étude interne, le retour de Lionel #Messi (#PSG) permettrait au club de récupérer un gros chèque, mais il faut d’abord réduire la masse salariale de 200M€



Sortons la calculette sur @le10sport ⬇️ https://t.co/9BIsqDLUPz — Bernard Colas (@BernardCls) May 22, 2023

Le Barça veut Messi

Le Barça multiplie en effet les appels du pied en direction de Lionel Messi. Ce week-end, c’est le vice-président du club qui en a rajouté une couche. « Je veux qu'il revienne , a lancé Rafa Yuste. En tant que Culé moi-même, pour tout ce qu'il a donné au club, parce qu'il est issu du centre de formation et pour la relation que nous avons toujours eue. Les belles histoires doivent bien se terminer. Nous serions tous ravis s'il décidait de revenir . »

« Ça dépend beaucoup de ses intentions »