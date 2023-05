OM : Vitinha parle dans la presse portugaise, voici tout ce qu’il a dit

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Vitinha peine à justifier l'investissement consenti par le club phocéen. En difficulté, le Portugais n'a inscrit que deux buts depuis son arrivée à Marseille, un doublé contre Troyes. Néanmoins, l'ancien buteur de Braga est conscient qu'il ne répond pas aux attentes et se livre sans détour sur sa situation.

Cet hiver, l'OM n'a pas hésité à sortir le chéquier sur le mercato. Azzedine Ounahi a signé en provenance d'Angers pour 8M€ tandis que Ruslan Malinovskyi a été prêté par l'Atalanta avec une option d'achat qui sera levée en fin de saison. Mais surtout, Vitinha a débarqué pour 32M€, bonus compris, ce qui en fait le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Un transfert qui suscite bien évidemment des attentes importantes auxquelles l'attaquant portugais n'a pas encore répondu. Depuis son arrivée, Vitinha s'est contenté d'un doublé contre Troyes. Un bien maigre bilan en 14 apparitions toutes compétitions confondues.

Vitinha reconnaît ses difficultés...

Afin d'expliquer ses difficultés, Vitinha s'est confié dans la presse portugaise. Le numéro 9 de l'OM, interrogé par Record , reconnaît que « cela a été difficile. Et c’est un peu différent de ce que j’avais l’habitude de faire, mais j’ai travaillé dur et bien. J’espère, dans un avenir très proche, être à 200% pour donner le meilleur de moi-même pour le club et l’institution ». Il faut dire qu'il a fallu digérer un transfert en pleine saison et découvrir un nouvel environnement. Pas facile pour celui qui, à seulement 23 ans, quittait pour la première fois le Portugal. « C’est difficile pour moi de changer de pays, d’aller dans un championnat différent de celui auquel je suis habitué, il faut une phase d’adaptation. Ce temps que j’ai maintenant est suffisant et la prochaine saison, nous aurons un Vitinha meilleur, plus confiant. Tout sera beaucoup mieux la saison prochaine », ajoute Vitinha.

... mais promet une grande saison prochaine

Par conséquent, l'ancien buteur de Braga est conscient d'être attendu au tournant et qu'il doit bien mieux faire. Par conséquent, Vitinha promet qu'il est pleinement impliqué à l'OM pour briller la saison prochaine : « Honnêtement, c’est différent, mais je peux dire qu’être ici ou là-bas, c’est très bien. Maintenant, je suis entièrement concentré ici sur mon nouveau projet et j’espère redonner au club toute la confiance qu’ils m’ont donnée ». Une sortie qui devrait rassurer les supporters de l'OM qui attendent encore que le Portugais justifie son statut de joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen.

