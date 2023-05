Mercato : Guendouzi fulmine, il attend l’OM au tournant

Thomas Bourseau

En colère en raison de son temps de jeu minime ces derniers temps, Matteo Guendouzi prévoirait d’attendre la fin de la saison et la décision finale de l’OM à son sujet. Seulement ensuite, le Français déciderait de négocier son transfert avec les clubs intéressés.

Matteo Guendouzi pourrait ne pas s’éterniser du côté de l’OM. Et ce, bien que l’international français ait répondu à toutes les attentes la saison passée et qu’il ait été qualifié d’âme de l’Olympique de Marseille par son ancien entraîneur Jorge Sampaoli. Cependant, les temps ont changé et Igor Tudor est le patron de l’effectif de l’OM depuis le départ de Sampaoli l’été dernier.

Guendouzi traîne son spleen

Un changement qui a grandement desservi Matteo Guendouzi. Incontournable dans l’entrejeu sous Jorge Sampaoli, le milieu de terrain a dû occuper un rôle plus offensif sous les ordres d’Igor Tudor en première partie de saison avant de s’effacer au fil du temps au point de devenir un simple remplaçant de luxe. Et encore, lorsque le technicien croate décide de faire appel à lui, ce qui n’a pas été le cas face au LOSC samedi, ou encore face à Troyes et à l’OL en avril dernier. La Provence rappelle ce mardi que Guendouzi avait eu une discussion au sujet de son traitement avec Javier Ribalta, directeur du football de l’OM après le déplacement à Lyon.

Guendouzi veut savoir les plans de l’OM avant de trancher