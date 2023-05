L'enfant du pays quitte l'OM, le responsable est dévoilé

Thibault Morlain

L'été dernier, Boubacar Kamara a fait le choix de voler de ses propres ailes et de quitter l'OM. Arrivé au terme de son contrat, le minot olympien a pris la direction d'Aston Villa. Un départ retentissant à Marseille qui a laissé des traces. Mais voilà que ce choix de Kamara aurait été causé par certains manoeuvres de Pablo Longoria en coulisses.

Pendant plusieurs saisons, Boubacar Kamara a été la fierté de l'OM. Formé au sein du club phocéen, il était le visage de Marseille. Une belle histoire qui a toutefois pris fin l'été dernier. Malgré les tentatives de Pablo Longoria de faire prolonger Kamara, ce dernier, en fin de contrat, a fait le choix de partir libre et de rejoindre Aston Villa.

Le forcing de Longoria

Dans le livre Chaos Football Club de Daniel Riolo et Abdelkrim Branine, on en apprend d'ailleurs plus sur le départ de Boubacar Kamara de l'OM et les manoeuvres de Pablo Longoria. Dans un extrait qui circule sur les réseaux sociaux, il est expliqué que le président olympien a fait le forcing pour que Kamara change d'agent, allant jusqu'à transmettre le numéro de téléphone de la mère du joueur à certains intermédiaires pour mettre la pression.

Kamara poussé vers la sortie à l'OM

Mais voilà que face à cette manoeuvre de Pablo Longoria, Boubacar Kamara n'aurait absolument pas bronché. Par conséquent, le joueur formé à l'OM s'est retrouvé poussé vers la sortie. La suite, on la connait désormais : Kamara est parti libre de son club formateur et évolue désormais à Aston Villa.