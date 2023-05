Neymar, Verratti, Alexis Sanchez… Toutes les infos mercato du 23 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le PSG en contact avec Manchester United pour Neymar

L'EQUIPE consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur l'avenir de Neymar, dont le PSG souhaite se séparer cet été. Selon le quotidien sportif, le club de la capitale aurait des échanges avec Manchester United et pourrait envisager de laisser filer Neymar en prêt chez les Red Devils , d'autant que Casemiro fait le forcing en coulisses pour voir débarquer son compatriote à Old Trafford.



PSG : Verratti a une préférence pour son avenir

Au même titre que Neymar, Marco Verratti fait partie des stars potentiellement poussées vers la sortie par le PSG cet été. Mais selon les révélations du Parisien , et conformément à ce que le10sport.com vous avait annoncé, Verratti n'envisage pas de quitter le PSG cet été, lui qui avait prolongé son contrat jusqu'en 2026 en décembre dernier.



PSG : Manchester City tente le coup pour Verratti

En plus des intérêts annoncés de la Juventus Turin, du Real Madrid et du club saoudien d'Al-Hilal, Marco Verratti aurait également la cote chez un cador de Premier League ! Le Parisien annonce en effet que Manchester City aurait pris quelques renseignements au sujet du milieu de terrain italien, sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG.



PSG : Barcelone n’a pas encore le feu vert pour Messi

Lionel Messi arrive au terme de son contrat avec le PSG, et le FC Barcelone fait plus que jamais le forcing pour le récupérer libre cet été. Pour mener ce dossier à bien, le club catalan doit réduire sa masse salariale de 200M€ et se retrouve donc bloqué. Le quotidien SPORT indique d'ailleurs que La Liga a jugé nécessaire d'étudier plus en détail le rapport financier du Barça et tranchera une fois qu’elle aura réuni tous les éléments. Un retard qui vient contrarier les plans du club pour son mercato et plus particulièrement l’opération Messi.



L’OM est confiant pour la prolongation d’Alexis Sanchez

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec l'OM, Alexis Sanchez dispose d'une année supplémentaire en option, et les négociations ont débuté entre les deux parties. L'EQUIPE indique d'ailleurs dans ses colonnes du jour que les dirigeants olympiens sont déjà optimistes sur l'issue des discussions avec l'attaquant chilien.



OM : Déjà trois ventes programmées cet été