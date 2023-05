Coup de tonnerre sur le mercato, Guardiola tente un énorme coup au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il vienne de prolonger son contrat jusqu'en 2026, Marco Verratti fait parle de lui pour son avenir. Il faut dire que l'international italien réalise une saison plus que délicate au PSG et Manchester City, qui prépare la succession d'Ilkay Gundogan, aurait pris des renseignements concernant l'international italien.

Arrivé en 2012, Marco Verratti réalise probablement la pire saison de sa carrière au PSG. Une situation qui jette bien évidemment un froid sur son avenir dans le capitale, bien qu'il ait prolongé en septembre dernier jusqu'en 2026 avec le club parisien.

Manchester City tente le coup pour Verratti

Ainsi, selon les informations du Parisien , Manchester City aurait pris des renseignement concernant la situation de Marco Verratti. En effet, le club mancunien s'apprête à perdre Ilkay Gundogan dont le contrat s'achève le 30 juin. Pep Guardiola apprécie le profil du milieu de terrain du PSG.

Aucun départ n'est envisagé pour le PSG