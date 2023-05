Incroyable, il annonce dix transferts au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la saison mitigée réalisée par le PSG, le mercato estival promet d'être agité. Luis Campos a ciblé cinq renforts en plus de Milan Skriniar, dont l'arrivée serait déjà acté. Mais le conseiller sportif devrait aussi profiter de cette période pour dégraisser le groupe. Selon Sebastien Frey, une dizaine de joueurs pourrait être poussée vers la sortie.

Le coup d'envoi du mercato estival n'a pas été donné, mais le PSG aurait déjà bouclé l'arrivée d'une première recrue. En fin de contrat avec l'Inter, Milan Skriniar aurait donné son accord pour signer un contrat longue durée avec le club parisien. Le défenseur central devrait être rejoint par cinq renforts. Le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, souhaiterait mettre la main sur un autre défenseur, un milieu axial, un avant-centre et un deuxième attaquant. Mais le Portugais va également profiter de la session de transferts pour dégraisser son groupe.

💶 L’équation n’est pas simple pour #BarceloneD’après une étude interne, le retour de Lionel #Messi (#PSG) permettrait au club de récupérer un gros chèque, mais il faut d’abord réduire la masse salariale de 200M€Sortons la calculette sur @le10sport ⬇️ https://t.co/9BIsqDLUPz — Bernard Colas (@BernardCls) May 22, 2023

« Au moins 10 joueurs vont changer l'année prochaine »

Et selon Sebastien Frey, le PSG prépare un véritable ménage de printemps en plein été. Selon l'ancien portier de l'équipe de France, le groupe de Christophe Galtier devrait être renouvelé. « Au moins 10 joueurs vont changer l'année prochaine, vous verrez » a-t-il lâché dans un entretien accordé à TVPLAY CMIT.

Quels joueurs seront poussés vers la sortie ?

Mais qui pourraient être les candidats ? Selon les informations du 10Sport.com en exclusivité, Carlos Soler et Renato Sanches ne seront pas retenus en cas d'offre satisfaisante. Prêtés cette saison à l'étranger, Layvin Kurzawa, Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum ou encore Leandro Paredes non plus. Certains stars sont aussi concernées. Les cas de Marco Verratti et de Neymar font parler. Comme annoncé par le 10Sport.com, l'international italien devrait rester au sein de la capitale, mais le profil du Brésilien intéresserait Manchester United. Difficile également de ne pas évoquer le départ de Lionel Messi, qui a pris la décision de ne pas renouveler son contrat. Le PSG se prépare à entamer une nouvelle ère.