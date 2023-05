Mbappé : Un sacrifice à 90M€ pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé semble être bien parti pour rester au PSG la saison prochaine. Sera-t-il accompagné d’Harry Kane en attaque ? Ce serait l’un de ses souhaits qui coûterait 90M€ au Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé voit son contrat arriver à expiration en juin 2025 au PSG. Néanmoins, l’ultime année du bail en question n’est qu’optionnelle et pour qu’elle soit activée, il faudrait que le champion du monde tricolore donne son aval. De quoi laisser planer le doute sur son avenir sur le moyen terme au PSG. Si bien qu’à l’étranger, il est spécifié que Kylian Mbappé traînerait son spleen au PSG et penserait sérieusement à quitter le club en tant qu’agent libre en 2024.

Mbappé dit oui pour Kane, ce sera 90M€

Néanmoins, pour France Télévisions , Kylian Mbappé a dernièrement fait savoir qu’il serait un joueur du PSG la saison prochaine. Même son de cloche pour le10sport.com qui vous a confié le 7 mai dernier que Mbappé sera de la partie lors du prochain exercice du PSG et qu’il s’immisce personnellement dans le recrutement de son ancien coéquipier de l’AS Monaco : Bernardo Silva. Ces derniers mois, la presse a affirmé que Kylian Mbappé validerait en outre le transfert d’Harry Kane, dont le contrat à Tottenham expirera en juin 2024.

«Je pense qu’il y a une conversation à avoir avec le président»