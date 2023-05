PSG : Le Qatar boucle un transfert, il fait tout capoter au dernier moment

Thibault Morlain

Par le passé, le nom d'Adel Taarabt est revenu à quelques reprises du côté du PSG. Habile techniquement, le Marocain aurait fait lever le public du Parc des Princes. Malheureusement, cela ne s'est pas réalisé et voilà qu'on connaitrait le responsable de l'échec de cette opération. Si Taarabt n'a pas rejoint le PSG, il faudrait en vouloir à... Leonardo.

Ayant débuté au RC Lens, Adel Taarabt est ensuite parti faire parler son talent sur les pelouses anglaises. Passé d'abord par Tottenham, il a ensuite rejoint QPR où il a brillé de l'autre côté de La Manche. Ses performances ont alors fait parler, allant même jusqu'à taper dans l'oeil du PSG. En effet, au terme de la saison 2010-2011, alors que les Qataris viennent de prendre le pouvoir à Paris, il est question d'un transfert de Taarabt. Cela n'aura finalement pas abouti et pour cause...

« Tout est fait »

Echangeant sur Twitter avec Soccer212, Adel Taarabt est revenu sur son transfert avorté au PSG. Dans un premier temps, le Marocain explique : « Mon agent m’appelle, j’étais en vacances chez moi à Marseille, il me dit : "Adel, Paris ils sont chaud, tu veux ou pas ? Va à l’aéroport de Marignane, prend le premier vol et on rencontre le cheikh". A l’époque, il n’y avait même pas encore Nasser. On va à l’hôtel Royal Monceau à Paris. On fait le rendez-vous avec le cheikh. Sur son ordinateur, il a tout. Le prix du transfert, le salaire, le contrat de 5 ans… Tout est fait ».

Pastore plutôt que Taarabt au PSG