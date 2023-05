Le PSG loupe un énorme transfert, il dévoile la raison

Thibault Morlain

Formé au RC Lens, Adel Taarabt n'aura joué qu'un seul match en Ligue 1. Alors que le Marocain a par la suite fait sa carrière à travers l'Europe, il aurait pu revenir en France et notamment au PSG. Alors que l'opération était visiblement bien avancée, ça ne s'est pas concrétisé entre les deux parties et Taarabt a expliqué pourquoi.

Agé de 33 ans aujourd'hui, Adel Taarabt s'est notamment distingué en Angleterre, surtout du côté de QPR. En 2010-2011, le Marocain réalise d'ailleurs une saison aboutie en deuxième division, de quoi visiblement interpeller le PSG, intéressé par un transfert de Taarabt.

« Paris, ils sont chauds »

A l'occasion d'un live sur Twitter avec Soccer212, Adel Taarabt est revenu sur l'intérêt du PSG. « Mon agent m’appelle, j’étais en vacances chez moi à Marseille, il me dit : "Adel, Paris ils sont chaud, tu veux ou pas ? Va à l’aéroport de Marignane, prend le premier vol et on rencontre le cheikh". A l’époque, il n’y avait même pas encore Nasser. On va à l’hôtel Royal Monceau à Paris. On fait le rendez-vous avec le cheikh. Sur son ordinateur, il a tout. Le prix du transfert, le salaire, le contrat de 5 ans… Tout est fait », a d'abord expliqué Taarabt.

Leonardo fait tout échouer