Surprise, un retour express au PSG ?

Thomas Bourseau

En plus du PSG, Xavi Simons aurait la cote en Angleterre et notamment du côté d’Arsenal à en croire la presse néerlandaise. Néanmoins, le Paris Saint-Germain verrait les Gunners se retirer dans ce dossier.

Xavi Simons ne disposait pas d’un temps de jeu suffisamment conséquent au PSG la saison passée pour l’inciter à prolonger son bail. Résultat, le milieu de terrain néerlandais de 20 ans a signé au PSV Eindhoven en tant qu’agent libre l’été dernier et est devenu incontournable en Eredivisie. De quoi permettre à Luis Campos de songer à le rapatrier.

Xavi Simons ferait chavirer les Gunners

Le Parisien soulignait ces dernières semaines la volonté du conseiller football du PSG de faire revenir Xavi Simons notamment via la clause de rachat de 13M€ incluse dans le deal. Néanmoins, Arsenal serait sur les rangs afin de pallier l’éventuel vide laissé par Granit Xhaka en partance pour le Bayer Leverkusen selon ED .

Xavi Simons finalement pas dans les plans d’Arsenal ?