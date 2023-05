Une star du PSG prend une décision radicale pour son avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026, Marco Verratti traverse une saison compliquée sur le plan sportif. Cela s'est notamment traduit par de la frustration, à l'image de sa sortie contre les journalistes dans la zone mixte de l'Abbé-Deschamps. Cependant, le milieu de terrain italien ne compte pas pour autant quitter le PSG.

Arrivé en 2012 dans l'ombre de Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti est rapidement passé dans la lumière au PSG. Le petit milieu de terrain de Pescara en Serie B a impressionné lors de ses premiers à Paris au point de s'imposer comme un joueur majeur du club de la capitale. Néanmoins, ses prestations ont décliné, et il ne semble plus progresser. Il réalise d'ailleurs probablement sa pire saison avec le maillot parisien.

Transferts - PSG : Surprise pour Messi, une réponse tombe https://t.co/Fr8qoyzppc pic.twitter.com/ldJ3L9ykhp — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Verratti craque en coulisses...

Au point que les critiques s'accumulent à l'encontre de l'international italien, régulièrement pointé du doigt pour son hygiène de vie ainsi que par le fait de symboliser les échecs récurrents du PSG version QSI. Mais visiblement, cela ne plaît pas à Marco Verratti qui s'est fait remarquer après la victoire contre l'AJ Auxerre (2-1). En zone mixte, alors que les journalistes l'interpellent en lui demandant si le titre est dans la poche, Marco Verratti craque. « Vous écrivez beaucoup de conneries, continuez à écrire », lâche le numéro 6 du PSG.

... et veut rester au PSG !