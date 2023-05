Transferts - PSG : Surprise pour Messi, une réponse tombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le FC Barcelone pensait connaître une semaine décisive pour Lionel Messi, mais il faudra encore attendre avant d’être fixé. La Liga a en effet décidé de prendre plus de temps concernant le plan de viabilité du club culé, de quoi retarder les plans de Joan Laporta avec le numéro 30 du PSG.

Lionel Messi approche de la fin de son engagement avec le PSG, et une prolongation n’est plus à l’ordre du jour. Le départ du septuple Ballon d’Or semble aujourd’hui inéluctable, et l’idée d’un retour au FC Barcelone a pris de l’ampleur au cours des dernières semaines. Le club culé ne s’en cache d’ailleurs plus, multipliant les appels du pied en direction de son ancien joueur.

Messi espéré au Barça

« Je veux qu'il revienne , a lancé ce week-end Rafa Yuste, vice-président du FC Barcelone. En tant que Culé moi-même, pour tout ce qu'il a donné au club, parce qu'il est issu du centre de formation et pour la relation que nous avons toujours eue. Les belles histoires doivent bien se terminer. Nous serions tous ravis s'il décidait de revenir. »

💶 L’équation n’est pas simple pour #BarceloneD’après une étude interne, le retour de Lionel #Messi (#PSG) permettrait au club de récupérer un gros chèque, mais il faut d’abord réduire la masse salariale de 200M€Sortons la calculette sur @le10sport ⬇️ https://t.co/9BIsqDLUPz — Bernard Colas (@BernardCls) May 22, 2023

La Liga ne donne pas son feu vert pour l’instant