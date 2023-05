Transferts - PSG : Ça bouge enfin pour Neymar

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Encore une fois, Neymar vit une année frustrante avec le PSG. Performant en début de saison, le Brésilien s’est de nouveau blessé à la cheville et ne jouera plus d’ici la fin de cet exercice. Lassé, Paris veut s’en séparer. Des discussions auraient même démarré avec Manchester United.

Saison galère pour Neymar, une de plus. En début d’exercice, le Brésilien était sûrement le meilleur joueur du PSG. Décisif sur tous les plans, l’ancien joueur du FC Barcelone est arrivé en forme pour la Coupe du monde. Mais au Qatar, Neymar s’est blessé à la cheville, un pépin de plus et toujours au même endroit. Moins dedans après sa désillusion au Mondial, Neymar a rechuté contre le LOSC, une blessure qui l’a contraint à se faire opérer.

Neymar et le PSG, une histoire d’amour ratée

Pour le PSG, c’est une saison décevante de plus pour Neymar. A Paris depuis six ans, l’international brésilien n’a joué que 60% des matchs depuis son transfert qui s’élève à 222M€, le plus cher de l’histoire. A force d’être déçu, le PSG en a assez et chercherait à s’en séparer.

Un clash éclate avec Mbappé, cette superstar du PSG veut claquer la porte https://t.co/YvGCyaMZCn pic.twitter.com/gPahjLML6Z — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

Manchester United discute avec Paris