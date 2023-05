Un clash éclate avec Mbappé, cette superstar du PSG veut claquer la porte

Benjamin Labrousse

Blessé depuis février et absent des terrains jusqu’à la saison prochaine, Neymar vit peut-être ses dernières semaines au PSG. En effet, la superstar brésilienne pourrait quitter le club de la capitale six ans après son arrivée à Paris. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur de 31 ans remet en cause son avenir au sein du club parisien, la faute notamment à l’importance de Kylian Mbappé au PSG.

L’été dernier, le PSG réalisait un gros coup en bouclant la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en 2025. Très proche du Real Madrid, le prodige français s’affirmait ainsi comme la figure de proue du nouveau projet sportif parisien. Moins axé sur les stars, et davantage centré sur la discipline, ce dernier vise également à mettre en valeur le natif de Bondy, et ce, quitte à se séparer de stars comme Lionel Messi ou encore Neymar.

Neymar poussé vers la sortie par le PSG

Ainsi, Neymar pourrait plier bagages. Recrue la plus chère de l’histoire (222 M€), le Brésilien se blesse régulièrement et provoque chaque année plusieurs polémiques. Comme le précise le journal L’Équipe , Neymar ne souhaite pas quitter le PSG à tout prix, mais commencerait à envisager un départ car le club ne compte plus sur lui. Les derniers événements devant son domicile à Bougival (Yvelines) l’ont également conforté dans cette idée.

Neymar ne comprend pas l’attitude du PSG envers Kylian Mbappé