Mercato : Coup de théâtre pour cette star du Real Madrid

Alexis Brunet

Dimanche soir, la Liga a malheureusement encore une fois été témoin d'une triste affaire de racisme. L'attaquant du Real Madrid, Vinícius Júnior, a subi des insultes racistes de la part du public de Valence. Et alors que le départ de la star brésilienne a été annoncé, la presse brésilienne a rassuré le club merengue.

Le Real Madrid est dans une mauvais passe actuellement. Les hommes de Carlo Ancelotti ont été sèchement éliminés de la Ligue des Champions par le Manchester City de Pep Guardiola. Et en Liga, la situation n'est pas très bonne non plus. Les partenaires de Karim Benzema sont troisièmes, derrière l'Atlético Madrid. Ils viennent d'ailleurs de s'incliner dimanche soir sur la pelouse du 13ème du championnat, Valence.

Vinícius victime d'injures racistes

Mais parfois, il y a des choses plus importantes que le football et les trois points. Sur la pelouse de Mestalla, Vinícius Júnior a encore une fois été victime d'insultes racistes de la part des fans de Valence. Une fois de trop pour le Brésilien, qui a témoigné son indignation sur son compte Twitter. « Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La compétition pense que c'est normal, la Fédération pense aussi que c'est normal et les adversaires l'encouragent. Je le regrette beaucoup. Le championnat qui a appartenu à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient maintenant aux racistes. Une belle nation, qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté d'exporter l'image d'un pays raciste dans le monde entier. »

Mbappé - Haaland : Le Real Madrid prépare une folie https://t.co/sxEXwN0H9a pic.twitter.com/Z6JGXn04WA — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

L'attaquant ne souhaite pas quitter le Real Madrid