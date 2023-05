«Choqué» : Le PSG n’en veut plus, le clan Neymar prend la parole

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Neymar n’est plus le bienvenu au PSG. Ce mercredi, plusieurs centaines de supporters se sont réunis devant le siège du club pour afficher leur mécontentement après cette saison chaotique, et réclamer notamment le départ du Brésilien. Une protestation qui s’est poursuivie jusqu’au domicile de l’attaquant. De leur côté, les dirigeants voudraient eux aussi mettre fin à l’aventure parisienne du Ney', de quoi faire réagir le clan auriverde.

De retour en France il y a quelques jours pour poursuivre sa convalescence entamée au Brésil, suite à son opération de la cheville droite, Neymar ne s’attendait probablement pas à un accueil aussi chaotique. Alors que quelques centaines de supporters du PSG s’étaient réunis devant le siège du club pour afficher leur mécontentement, plusieurs individus se sont ensuite rendus au domicile de la star auriverde pour réclamer son départ. Des chants « Neymar, casse-toi » se sont ainsi fait entendre à Bougival, une action condamnée par le PSG.

C’est confirmé, le PSG veut jouer un sale coup à Neymar https://t.co/WhkjKt0VxV pic.twitter.com/vl5MMdAcB4 — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Le PSG condamne… mais veut lâcher Neymar

« Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d'un petit groupe d'individus, qui ont eu lieu ce mercredi. Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le Club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux », a-t-on pu lire ce mercredi soir dans un communiqué publié par le PSG.

« On attend de voir comment ça va se passer cet été », annonce le clan Neymar