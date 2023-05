Messi, Neymar, PSG… Toutes les infos mercato du 4 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Messi se rapproche du FC Barcelone

Selon les révélations de SPORT , Lionel Messi semble bien parti pour retourner au FC Barcelone cet été, une fois qu'il aura quitté le PSG en fin de contrat. Le quotidien catalan assure que le club blaugrana est le mieux positionné pour récupérer Messi, qui signerait avec un salaire de 13M€ nets par an, soit quatre fois moins que ce qu'il percevait au moment de son départ pour le PSG en 2021.



Le PSG annonce la couleur pour l’avenir sans Messi

Lionel Messi arrive en fin de contrat au PSG et s'apprête à changer d'air, ce qui devrait soulager les finances du club de la capitale. Selon L'EQUIPE , le PSG devrait être plus libre sur le mercato avec le départ de Messi et de son imposant salaire, estimé à 3,4M€ bruts par mois. La direction se veut d'ailleurs ambitieuse pour la suite du projet, même sans sa star argentine : « On l'a déjà vu l'été dernier, et on continuera à le voir cet été, l'ambition est toujours élevée, mais elle est menée d'une manière différente. Il faut juste du temps, la saison sportive n'est pas une réussite, mais ce qui est mis en place en coulisses va dans la bonne direction », indique une source du PSG dans L'EQUIPE .



PSG : Al-Hilal dégaine un contrat en or pour Messi

Selon des informations publiées par L'EQUIPE , Jorge Messi, le père et agent du numéro 30 du PSG se serait déplacé en Arabie Saoudite il y a quelques jours pour y rencontrer les dirigeants d'Al-Hilal. Le club saoudien lui aurait formulé la plus grosse offre jamais proposée à un sportif, avec un salaire annuel de 220M€.



Le PSG prépare du lourd pour se renforcer

Avec l'économie réalisée sur le salaire de Lionel Messi, le PSG entend bien se renforcer cet été et vise du lourd sur le mercato. L'EQUIPE passe en revue les priorités de Luis Campos, qui vise notamment le recruter d'un défenseur central gaucher. Lucas Hernandez, Evan Ndicka, Aymeric Laporte et Fikayo Tomori sont ciblés à cet effet. Au milieu de terrain, le conseiller sportif du PSG songe toujours à Manu Koné, Khephren Thuram, Youssouf Fofana et Ibrahim Sangaré. Par ailleurs, Bernardo Silva, Rayan Cherki et Michael Olise sont les milieux offensifs ciblés pour remplacer Messi. Et enfin, L'EQUIPE confirme le vif intérêt du PSG pour Victor Osimhen et Randal Kolo Muani en attaque.



Neymar lâché par le PSG ce été ?

Selon les informations de L'EQUIPE , le PSG ne fermera pas la porte à un départ de Neymar dont le contrat court jusqu'en 2027, et Luis Campos sera à l'écoute des offres pour son numéro 10 comme ce fut déjà le cas l'été dernier.



Un grand nom du PSG veut partir